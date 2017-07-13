Проблемы "Орёлводоканала" обсудили за круглым столом в редакции газеты "Орловская правда"

Круглый стол, посвященный муниципальному предприятию «Орёлводоканал», прошёл в редакции газеты «Орловская правда».

В обсуждении вопроса приняли участие заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Михаил Коротаев, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, представители администрации города Орла, МПП ВКХ «Орелводоканал», регионального управления Роспотребнадзора и журналисты.

Напомним, 19 июня 2017 года о состоянии орловского водоканала говорили на заседании Правительства Орловской области. Тогда было отмечено, что в 2016 году водоканал показал недостаточный финансовый результат. Убытки МПП ВКХ «Орелводоканал» по итогам прошлого года составили 27 млн. рублей. При этом еще годом ранее предприятие работало эффективно и с прибылью.

Однако, как отметил в ходе круглого стола заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин, МПП ВКХ «Орелводоканал» является одним из эффективных предприятий водоснабжения и водоотведения среди городов с численностью населения до 400 тыс. чел.

Заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Михаил Коротаев в ходе круглого стола сообщил журналистам, что глава региона Вадим Потомский дал поручение членам Правительства области и муниципальной власти проанализировать причины возникших трудностей на предприятии и представить возможные перспективы орловского водоканала.

Михаил Коротаев отметил, что сейчас осуществляется поиск решений вывода МПП ВКХ «Орелводоканал» из сложившейся ситуации. Предложения будут озвучены уже 19 июля.

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов отметил, что программа действий разрабатывается для того, чтобы в будущем не столкнуться с серьезными проблемами с водоснабжением в городе Орле.

Журналистов интересовало, из чего складывается убыточность предприятия. По словам генерального директора МПП ВКХ «Орелводоканал» Василия Иванова, убытки сложились за счет снижения объемов реализации услуг. Это произошло из-за увеличения отпуска воды по приборам учета и закрытия отдельных производственных предприятий.

Также убытки возникли из-за дополнительных расходов, понесенных на эксплуатацию вновь введенной станции обезжелезивания. Ведь в составе тарифа данные расходы предусмотрены не были.

Кроме того, на недостаточный финансовый результат повлияло списание дебиторской задолженности на сумму 2,3 млн. рублей. Причина — ликвидация двух предприятий, возврат задолженности по которым невозможен.

Разговор шел и о трудностях МПП ВКХ «Орелводоканал». Как сообщил Василий Иванов, одна из острых проблем орловского водоканала — изношенные сети. Из общей протяженности сетей водоснабжения и сетей водоотведения в 1011,5 км, эксплуатируемых МПП ВКХ «Орелводоканал», износ 100% имеют 132,5 км сетей водоснабжения и 219,9 км сетей водоотведения.

Водоснабжение города Орла обеспечивается из артезианских скважин. Качество воды в части скважин не соответствует установленным нормативам по жесткости и частично по содержанию железа.

Износ очистных сооружений также в центре внимания. Стоки не могут быть полностью очищены до установленных нормативов, и сбрасываются в реку ниже города с превышением допустимых концентраций по ряду показателей.

В то же время было отмечено, что тарифы на услуги МПП ВКХ «Орелводоканал» остаются самыми низкими в Центральном федеральном округе, что не может не влиять на финансовый результат предприятия.

Генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал» отметил, что тарифная недостаточность предприятия по основному виду деятельности (без учета платы за подключение, инвестиционной надбавки, сверхнормативный сброс и коммерческие услуги) составила около 70 млн. рублей за последние 3 года.

Также руководство городского водоканала отметило, что одним из основных факторов низкой базы для расчета тарифов является произошедшая в 2011 году ликвидация перекрестного субсидирования и впервые установленный единый тариф для всех групп потребителей.

В ходе круглого стола говорили и о перспективах развития предприятия и технологической системы. Само МПП ВКХ «Орелводоканал» видит несколько вариантов перспективного развития водоканала. Первый вариант — бюджетные вливания.

Еще один вариант — привлечение компаний-операторов — инвесторов, способных грамотно внедрить современные эффективные технологии в систему водоснабжения и водоотведения города Орла.

По подсчетам предприятия, на долгосрочное инвестирование в систему водоснабжения и водоотведения таким образом, чтобы риски ее технической деградации были минимальны в ближайшие 20-30 лет, потребуется более 5 млрд. рублей.

Кроме того, в качестве перспективного развития водоканала предлагается оптимизация операционной деятельности.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, основной упор при рассмотрении вариантов развития предприятия будет сделан на государственно-частное партнерство, основанное на лучших практиках. Это позволит предприятию развиваться и модернизировать оборудование. И, что важно, позволит оставить все имущество в муниципальной собственности, а права собственности не передавать частному лицу. При этом органы власти смогут контролировать эксплуатацию имущества и качество предоставляемых услуг.