Президент России Владимир Путин поздравил Андрея Клычкова с Новым годом
26.12.2017
Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Новым годом.
В тексте поздравительной телеграммы говорится:
«Уважаемый Андрей Евгеньевич!
В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее.
Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему.
Крепкого Вам здоровья, успехов и удачи.
Владимир Владимирович Путин».
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