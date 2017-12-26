Президент России Владимир Путин поздравил Андрея Клычкова с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Новым годом.

В тексте поздравительной телеграммы говорится:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее.

Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему.

Крепкого Вам здоровья, успехов и удачи.

Владимир Владимирович Путин».