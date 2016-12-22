Пресс-конференция Владимира Путина переносится на 23 декабря

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым террористом.

В этой связи большая пресс- конференция президента России состоится в пятницу, 23 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал Песков. «Президент примет участие в траурных мероприятиях», — сказал он.

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