Пресс-конференция Владимира Путина переносится на 23 декабря
21.12.2016
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым террористом.
В этой связи большая пресс- конференция президента России состоится в пятницу, 23 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал Песков. «Президент примет участие в траурных мероприятиях», — сказал он.
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