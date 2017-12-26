Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Андрея Клычкова с новым 2018-м годом
29.12.2017
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Андрея Клычкова с новым 2018-м годом.
В тексте поздравительной телеграммы говорится:
«Уважаемый Андрей Евгеньевич!
От всей души поздравляю Вас с Новым 2018 годом!
Этот всеми любимый праздник мы встречаем с добрыми надеждами и радостными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года и строим планы на будущее. Пусть наступающий год осуществит Ваши самые заветные мечты, принесет новые свершения и подарит как можно больше светлых и счастливых дней.
Искренне желаю Вам здоровья, мира и благополучия!
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко».
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