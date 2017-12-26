Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Андрея Клычкова с новым 2018-м годом.

В тексте поздравительной телеграммы говорится:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

От всей души поздравляю Вас с Новым 2018 годом!

Этот всеми любимый праздник мы встречаем с добрыми надеждами и радостными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года и строим планы на будущее. Пусть наступающий год осуществит Ваши самые заветные мечты, принесет новые свершения и подарит как можно больше светлых и счастливых дней.

Искренне желаю Вам здоровья, мира и благополучия!

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко».