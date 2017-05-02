Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Орле с 5 по 9 мая

На аппаратном совещании в областной администрации глава Администрации города Орла Андрей Усиков рассказал о предстоящем праздновании в областном центре 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая в 10.00 на площади Мира, д. 5 состоится торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года. В сквере Танкистов пройдет митинг Памяти и церемония возложения цветов к памятнику героям — танкистам и братской могиле.

Продолжатся мероприятия в 12.00 в Орловском областном театре им. И.С. Тургенева, где состоится торжественное заседание и праздничный концерт, по окончании которого ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла руководство города и области поздравит на торжественном приеме.

6 мая с 17.00 на площадке перед Многофункциональным центром на ул. Ленина пройдет Бал Победы.

С 8 по 9 мая в парках города состоятся концерты с участием воспитанников и преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования.

9 мая в 9.00 на Бульваре Победы пройдет торжественная церемония возложения Гирлянды Славы к стеле «Орел — город воинской славы».

В 10.00 на пл. Ленина состоится торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится плац-концертом «Будущее России за нами».

С 12.00 в парках города будут организованы массовые народные гуляния. В полдень с площади Ленина начнет свое шествие Бессмертный полк. Участники общественной акции с портретами родственников — фронтовиков пройдут по улице Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Карачевской. После этого в Сквере Ермолова начнется праздничный концерт. Будет работать полевая кухня. Там же можно будет посетить выставку оружия времен Великой Отечественной.

В 17.00 в Детском парке состоится Гала-концерт XVII городского фестиваля-конкурса «Не стареют душой ветераны».

Праздничный концерт пройдет с 19.00 на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» с участием воспитанников клубов и творческих коллективов Центра.

С 19.00 до 23.00 часов на пл. Ленина для жителей и гостей города будет организован Гала-концерт «Победный май! Поклон земной и благодарности слова...». В нем примут участие творческие коллективы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, солисты-вокалисты, участники конкурсов и фестивалей.

В 22.00 небо над Орлом озарится праздничными фейерверками, которые будут запускать на месте слияния рек Ока и Орлик и в сквере культурно­досугового центра «Металлург».