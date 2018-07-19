Повышение уровня жизни в Орловской области обойдется в 400 млрд руб.

Правительство Орловской области представило на общественное обсуждение проект Стратегии социально-экономического развития на период до 2035 года. Документ описывает состояние экономики и социальной сферы, анализирует сильные и слабые стороны региона, а также определяет перспективные направления развития и устанавливает целевые показатели, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии.



Согласно прогнозу, на развитие области до 2018 года будет направлено 394,8 млрд.рублей. За это время предполагается реализовать первый и второй этап Стратегии, добившись преодоления отставания региона по наиболее сложным социально-экономическим направлениям и усилить имеющиеся конкурентные преимущества.



«Основополагающим базисом в социально-экономическом развитии Орловской области будут инструменты, направленные на улучшение качества жизни в регионе, включающие формирование комфортной среды проживания, повышение продолжительности жизни, обеспечение доступа ко всем современным благам», — говорится в документе.



В частности, Стратегия предполагает рост продолжительности жизни с 71 до 78 лет, снижение до 4,5% доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, расселение более 60 тыс. км.в. аварийного жилья, благоустройство более 2 тыс. дворов и около 150 общественных территорий.



Комментируя проект Стратегии, глава региона Андрей Клычков отметил:



— Ключевая цель у Стратегии только одна — обеспечить высокое качество жизни для жителей региона. Для этого необходимо комплексно развивать все вопросы жизнедеятельности — от экономики до культуры. Второстепенных вопросов здесь быть не может. В основу положены целевые показатели, определённые президентом. И мы намерены им строго следовать.



Глава Орловской области также заявил, что рассчитывает на вовлечение в работу по доработке и реализации Стратегии жителей области.



— Стратегия определяет основные векторы развития. Но конкретные задачи, приоритетность их решения должны определять люди. Мы строим свою работу на запросах людей, поэтому будем не только учитывать позицию жителей, общественных организаций, предпринимателей, экспертов в своих областях при утверждении Стратегии, но и в ходе её реализации.



Отметим, что работа по основным направлений Стратегии уже ведётся. В регионе реализуются 10 губернаторских программ, касающихся благоустройства, дорожного строительства, ввода жилья и других вопросов. Вместе они составят механизм реализации Стратегии.



Общественное обсуждение Стратегии продлится до 7 августа. После анализа и учёта поступивших предложений документ будет утверждён.