Потомский утвердил направления бюджетной и налоговой политики Орловской области на 2018–2020 годы

Соответствующее постановление правительства области было подписано вчера, 10 сентября.

Планирование областного бюджета будет осуществляться исходя из необходимости оптимизации структуры и численности органов исполнительной государственной власти Орловской области, а также оптимизации сети государственных учреждений области.

В очередном бюджетном цикле планируется продолжить работу по переходу на «эффективный контракт», включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника для назначения ему стимулирующих выплат в зависимости от результатов его труда и качества оказываемых им государственных (муниципальных) услуг, в увязке с показателями деятельности государственного учреждения и государственных программ.

В целях стимулирования инновационного развития будет продолжена государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, а также поддержка научных исследований, проводимых в образовательных организациях высшего образования.

Налоговая политика будет направлена на увеличение доходов консолидированного бюджета Орловской области за счет стимулирования инвестиционной деятельности, повышения эффективности системы налогового администрирования.