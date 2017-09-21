Потомский поздравил орловских машиностроителей с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя, состоялось 20 сентября в Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева.

Вместе с Губернатором Орловской области работников машиностроительного комплекса и ветеранов отрасли поздравили Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального Правительства, ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.

В своем поздравлении глава региона подчеркнул: «Машиностроение — это сердце всей промышленности области. В отрасли работают более 60 крупных и средних предприятий, около 100 малых предприятий, трудится 14 тыс. человек. Здесь сосредоточены передовые научные достижения, лучшие кадры, рабочие династии, которые составляют трудовую славу Орловщины».

Губернатор отметил, что в орловской промышленности наметилась динамика роста. Такая же ситуация складывается по стране в целом. «В основе этих успехов — мощная государственная поддержка. В первую очередь по программам импортозамещения», — подчеркнул Вадим Потомский и добавил, что Правительство области наладило тесное взаимодействие с Минпромторгом России и Минэкономразвития по данному вопросу.

Отметив, что руководство страны поставило задачу ускоренного перехода на инновационный путь развития, Губернатор заявил, что в этой работе Правительство области связывает особые надежды с Орловским государственным университетом им. И. С. Тургенева и с лидерами машиностроения области.

Глава региона поблагодарил машиностроителей за их труд и верность профессии, пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов.

Лучшим работникам отрасли машиностроения региона вручили награды Минпромторга РФ, Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Орловской области и Орловского областного Совета народных депутатов.

Завершил торжество праздничный концерт.