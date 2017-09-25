Потомский открыл выставку «80 лет Орловской области»

Торжественное мероприятие состоялось 25 сентября в преддверии празднования юбилея Орловской области. Экспозиция расположена в выставочном зале музея на 3-м этаже. На выставке представлены фотографии, документы и экспонаты, которые отражают путь развития региона.

Вместе с Губернатором Орловской области почетными гостями мероприятия стали главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков. Также на открытии выставки присутствовали сотрудники Орловского краеведческого музея, представители общественности, деятели культуры и искусства, краеведы и историки.

«В канун 80-летия Орловской области наш музей совместно с Орловским областным архивом подготовили эту выставку, которая является наглядной летописью Орловщины. Конечно, в одном зале невозможно представить всю нашу большую историю, но мы постарались обратить внимание на наиболее ключевые события», — сообщил директор музея Андрей Минаков.

Губернатор Орловской области поздравил участников мероприятия с наступающим юбилеем области и вручил юбилейную медаль «80 лет Орловской области» коллективу Орловского краеведческого музея.

Обращаясь к собравшимся, глава региона сказал: «Орловщина — великая земля, здесь живут прекрасные люди, которые гордятся достижениями своих земляков. Это не только великие писатели Тургенев, Бунин, Лесков, Фет, Андреев, но и наши современники. Например, космонавт Александр Мисуркин, который сейчас участвует в космической экспедиции. О наших великих современниках нужно говорить сейчас. Нам нужно гордиться нашей великой страной и нашей Орловщиной».

Также выступили заместитель директора Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Виктор Ливцов и известный орловский музеевед и общественный деятель Нина Кирилловская.

Затем директор музея показал почетным гостям экспонаты выставки.