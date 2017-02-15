Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.02.2017 Среда 16:27
сейчас в эфире
16:05
Документальный сериал
Среда обитания|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Потомский: Храм Сретения Господня будут расписывать ведущие художники страны

Потомский: Храм Сретения Господня будут расписывать ведущие художники страны

Версия для печати

15.02.2017

Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил поселок Вятский Посад, где с прошлого года ведется строительство храма. Он побывал на богослужении, которое прошло в нижнем храме Сретения Господня.

Вадим Потомский дал высокую оценку работе строителей, отметив, что все сделано очень качественно и в короткие сроки из лучших материалов. «Думаю, уже в конце лета мы приступим к росписи храма, − отметил Губернатор. — Храм Сретения Господня будут расписывать ведущие художники нашей страны. В Вятском Посаде будет создан один из лучших в России православный центр с гимназией, мастерскими, келейным корпусом для проживания учеников».

Со словами особой благодарности он обратился к схиархимандриту Илию, по благословению которого ведется строительство храма.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31454

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.02.2017

В Орле подведут итоги педагогических конкурсов

15.02.2017

Утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в 2017 году

15.02.2017

Орловская жилинспекция подвела итоги работы за 2016 год

15.02.2017

Ростуризм предлагает сделать визы бесплатными

15.02.2017

В храме Вятского Посада начались первые службы

$ USD56.7719(-0.97)16.02
€ EUR60.0249(-1.27)16.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online