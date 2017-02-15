Потомский: Храм Сретения Господня будут расписывать ведущие художники страны

Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил поселок Вятский Посад, где с прошлого года ведется строительство храма. Он побывал на богослужении, которое прошло в нижнем храме Сретения Господня.

Вадим Потомский дал высокую оценку работе строителей, отметив, что все сделано очень качественно и в короткие сроки из лучших материалов. «Думаю, уже в конце лета мы приступим к росписи храма, − отметил Губернатор. — Храм Сретения Господня будут расписывать ведущие художники нашей страны. В Вятском Посаде будет создан один из лучших в России православный центр с гимназией, мастерскими, келейным корпусом для проживания учеников».

Со словами особой благодарности он обратился к схиархимандриту Илию, по благословению которого ведется строительство храма.