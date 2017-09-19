Потомский дал поручения по решению проблем Краснозоренского района

Глава Краснозоренского района Иван Пряжников доложил Губернатору Орловской области о проблемах в развитии района.

Проблемным является вопрос строительства пристройки к зданию Краснозоренской средней школы, с целью размещения там пищеблока. В настоящее время пищеблок находится на расстоянии около 200 метров от учебного корпуса. Администрация района готовит проектно-сметную документацию на объект. «Чем быстрее вы оформите необходимую документацию, тем скорее мы начнем решать данный вопрос», — подчеркнул Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Департаменту образования Орловской области поручено подготовить предложения по включению в программу «Образование в Орловской области» объекта строительства пристройки к Краснозоренской средней образовательной школе.

Кроме того, району требуется выделение дополнительных денежных средств для обеспечения жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2016 году для двух детей-сирот в районе приобретены жилые помещения, в 2017 году — пока одно. Для этих целей построен новый дом, в котором 3 квартиры должны быть переданы детям-сиротам, поэтому необходимы дополнительные средства на приобретение жилья.

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области представил предложения о внесении изменений в бюджет области на 2017 год. Предлагается направить на указанные цели средства в размере более 2,6 млн рублей, полученные в результате экономии по торгам.