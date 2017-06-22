После 30 июня незаконные гаражи в Орле принудительно демонтируют

Администрация Орла продолжает работу по демонтажу незаконно установленных на городской территории металлических гаражей и конструкций. 20 июня представители муниципалитета разместили в Заводском районе 12 уведомления о необходимости их сноса в пер. Молодогвардейском и в районе домов 124, 132 по ул. Комсомольской.

Если до 30 июня владельцы не демонтируют гаражи самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение об их сносе и затем будет выбран подрядчик, который уберет их в течение 30 дней.

Как пояснили в УМИЗ, при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.