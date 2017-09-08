Помещения в орловском Доме быта повторно выставили на торги

Открытый аукцион по продаже объектов муниципальной собственности состоится 11 октября.

На аукцион выставлены 12 нежилых помещений, расположенных в доме № 3 на площади Мира: помещения 103, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 120, 123, 125, 126, 127.

Аукцион по их продаже, объявленный на 6 сентября, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. Теперь помещения попробуют продать еще раз.

Самая высокая начальная цена — 6 598 000 рублей — установлена для помещения 107 площадью 262,1 кв метров. Самая низковая стартовая цена определена для помещения 123. Его площадь — 9 кв. метров. Торги начнутся с 220 тысяч рублей.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная цена покупки.

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться в управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505.