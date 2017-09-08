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Помещения в орловском Доме быта повторно выставили на торги

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08.09.2017

Открытый аукцион по продаже объектов муниципальной собственности состоится 11 октября.

На аукцион выставлены 12 нежилых помещений, расположенных в доме № 3 на площади Мира: помещения 103, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 120, 123, 125, 126, 127.

Аукцион по их продаже, объявленный на 6 сентября, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. Теперь помещения попробуют продать еще раз.

Самая высокая начальная цена — 6 598 000 рублей — установлена для помещения 107 площадью 262,1 кв метров. Самая низковая стартовая цена определена для помещения 123. Его площадь — 9 кв. метров. Торги начнутся с 220 тысяч рублей.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная цена покупки.

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться в управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 8 сентября по 2 октября по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41.

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