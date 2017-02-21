Польские ученые посетили Национальный парк «Орловское Полесье»

В состав польской делегации вошли специалисты дирекции государственных лесов Республики Польши, а также специалисты-зуброводы и члены европейского Общества друзей зубра, имеющие успешный, многолетний опыт в восстановлении популяции. Целью визита стало знакомство с опытом формирования крупной вольной популяции в условиях Центральной России.

В рамках программы пребывания в России гости также посетят национальные парки «Смоленское Поозерье» и «Угра», Приокско-Террасный заповедник и заповедник «Калужские засеки», на территории которых ведется восстановление популяции зубров.

В Орловском Полесье польские специалисты познакомились с природными условиями обитания вольноживущих зубров, системой их охраны и биотехнических мероприятий, изучили многолетний опыт работы с этими животными и оценили общее состояние здоровья популяции. Орловцам были представлены методические разработки и технология ведения карты здоровья животных.

Результатом рабочей встречи стало решение о дальнейшей совместной работе российских и польских зуброводов. В сентябре нынешнего года делегация Орловского Полесья примет участие в научной конференции, которая пройдет в городе Остров Великопольский.