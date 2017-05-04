Подведены итоги областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины»

Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина.

Ее гостями стали член Правительства Орловской области — руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков, Почетный гражданин Орловской области Виктор Зорин, военный комиссар Орловской области Сергей Старков, председатель Союза офицеров г. Орла Владимир Козлов, председатель Орловской областной организации Общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Анатолий Сухоруков, представители Орловского областного Совета народных депутатов, ветераны.

Конкурс проводился Департаментом образования Орловской области совместно с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», Орловской областной организацией Общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» во исполнение Указа Президента России «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Дипломами победителей сегодня были награждены 30 учеников 7-11 классов, которые представили муниципальные образования области. Все они принимают активное участие в общественной работе, демонстрируют отличное знание основ Конституции РФ, истории страны и успехи в учебе.

Ребят поприветствовала Татьяна Шевцова: «Орловщина всегда была сильная патриотическим воспитанием. Эти традиции успешно продолжаются. Особенно отрадно, что вы стремитесь принести пользу родине, делаете все, чтобы увековечить память о героях, отдавших свои жизни ради независимости Отечества».

Виктор Зорин подчеркнул, что важнейшая задача каждого гражданина — защищать и любить свою родину.