Подведены итоги областного конкурса «День хлеба − 2017»
18.04.2017
Список победителей и призеров областного конкурса утвержден Указом Губернатора области.
Конкурс проводился Департаментом сельского хозяйства Орловской области.
В номинации «Лучшее предприятие хлебопечения Орловской области в 2017 году» победило ОАО «Орловский хлебокомбинат».
Призерами стали Потребительское общество «Змиевский Хлебокомбинат» и ООО «Сельский».
Победителем в номинации «Здоровье» стало ООО «Ливны-Хлеб» за «Батон нарезной йодированный из муки высшего сорта». Призовые места заняли сельскохозяйственный кооператив «Развитие» за хлеб «Полезный» и ООО «Лента» за хлеб зерновой «Финский».
Лучшим в номинации «Выбор потребителя» признано ООО «Сдобный двор» за хлеб «Молочный новый». Среди призеров в этой номинации ОАО «Орловский хлебокомбинат» за хлеб «Дворянский» и ООО «Залегощенский хлебозавод» за хлеб «Застольный».
В номинации «Верность традициям» победителем стал Мценский хлебокомбинат филиал открытого акционерного общества «Орелоблхлеб» за хлеб «Мценский». Призерами в этой номинации признаны Акционерное общество «ГРИНН» за пирог открытый весовой и ООО «Колпнянский хлебозавод» за хлеб домашний новый на кефире.
Победу в номинации «Лучшие инновации» одержал ОГУ имени И. С. Тургенева за хлеб зерновой «Полбяной». В числе призеров — Малоархангельское потребительское общество за хлеб «Марьин новый» и ООО «Хотынецкий пищекомбинат» за хлеб «Фитнес».
Коллективы предприятий-победителей конкурса наградят Почетной грамотой Губернатора Орловской области, призерам объявят Благодарность Губернатора.
Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса состоится 19 апреля в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.
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