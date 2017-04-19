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Подведены итоги областного конкурса «День хлеба − 2017»

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18.04.2017

Список победителей и призеров областного конкурса утвержден Указом Губернатора области.

Конкурс проводился Департаментом сельского хозяйства Орловской области.

В номинации «Лучшее предприятие хлебопечения Орловской области в 2017 году» победило ОАО «Орловский хлебокомбинат».

Призерами стали Потребительское общество «Змиевский Хлебокомбинат» и ООО «Сельский».

Победителем в номинации «Здоровье» стало ООО «Ливны-Хлеб» за «Батон нарезной йодированный из муки высшего сорта». Призовые места заняли сельскохозяйственный кооператив «Развитие» за хлеб «Полезный» и ООО «Лента» за хлеб зерновой «Финский».

Лучшим в номинации «Выбор потребителя» признано ООО «Сдобный двор» за хлеб «Молочный новый». Среди призеров в этой номинации ОАО «Орловский хлебокомбинат» за хлеб «Дворянский» и ООО «Залегощенский хлебозавод» за хлеб «Застольный».

В номинации «Верность традициям» победителем стал Мценский хлебокомбинат филиал открытого акционерного общества «Орелоблхлеб» за хлеб «Мценский». Призерами в этой номинации признаны Акционерное общество «ГРИНН» за пирог открытый весовой и ООО «Колпнянский хлебозавод» за хлеб домашний новый на кефире.

Победу в номинации «Лучшие инновации» одержал ОГУ имени И. С. Тургенева за хлеб зерновой «Полбяной». В числе призеров — Малоархангельское потребительское общество за хлеб «Марьин новый» и ООО «Хотынецкий пищекомбинат» за хлеб «Фитнес».

Коллективы предприятий-победителей конкурса наградят Почетной грамотой Губернатора Орловской области, призерам объявят Благодарность Губернатора.

Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса состоится 19 апреля в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.

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