Почти 50 тыс. орловчан работают в торговле и общепите

По информации пресс-службы областной администрации, в секторе торговли и общественного питания Орловщины работают 47,7 тыс. жителей области. Кроме того, отрасль обеспечивает 19,2 % объема налогов и сборов по региону.

На протяжении 2014-2016 годов оборот розничной торговли Орловской области увеличился с 90,4 млрд рублей до 118,4 млрд рублей.

Расширение инфраструктуры сектора торговли осуществляется за счет строительства магазинов, перевода помещений из жилого в нежилой фонд, а также перепрофилирования нежилых помещений.

Сегодня многоформатная сеть объектов торговли и общественного питания Орловщины представлена 2425 объектами стационарной торговли, специализирующимися на продаже непродовольственных товаров, 811 продовольственными магазинами, 1207 торговыми объектами со смешанным ассортиментом, 106 торговыми комплексами и торговыми центрами, 1023 объектами нестационарной торговой сети и 1301 предприятием общественного питания.

Отметим, что в области регулярно проходят рейды по выявлению несанкционированной торговли. Например, с начала года административная комиссия Советского района рассмотрела 46 административных протоколов о нарушениях, а сумма наложенных штрафов составила 166 300 рублей.

Добавим, что с 1 июля 2017 года российский бизнес, занятый в сфере товаров и услуг, должен перейти на онлайн-кассы.

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