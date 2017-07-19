Орловщина заняла третье место в ЦФО по поголовью крупного рогатого скота

По информации Департамента сельского хозяйства Орловской области, на 1 июля 2017 года поголовье КРС специализированных мясных пород в регионе составило 54,7 тыс. голов, помесных животных — 4,9 тыс. голов. Это третий показатель среди регионов Центрального федерального округа после Брянской и Воронежской областей.

1 января 2014 года поголовье КРС специализированных пород и помесных животных достигало 4,3 тыс. голов, 1 января 2015 г — 6,7 тыс. голов, 1 января 2016 года 54,75 тыс. голов, 1 января 2017 года — 63,3 тыс. голов.

Основным производителем КРС специализированных мясных пород в регионе является ООО «Брянская мясная компания», начавшее свою деятельность в январе 2015 года, поставив на откормочную площадку в Шаблыкинском районе 1482 головы КРС абердин-ангусской породы.

Кроме того, мясным животноводством (КРС) на Орловщине занимаются пять сельскохозяйственных организаций: ООО «Красное село», ООО «Бориловское», АО «Агрофирма „Мценская“, ЗАО Славянское», ООО «Сельхозинвест» СП «Навесное» и девять фермерских хозяйств.

Напомним, что в июне в ходе визита в Орловскую область заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил, что при условии координации усилий Орловщина может войти в число регионов, в которых восстановится поголовье КРС.

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