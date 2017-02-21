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  3. Орловскую область с рабочим визитом посетит советник Путина Герман Клименко

Орловскую область с рабочим визитом посетит советник Путина Герман Клименко

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21.02.2017

Визит запланирован на 22 февраля.

В рамках визита Герман Клименко посетит Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи им. З.И. Круглой, где примет участие в работе круглого стола по теме: «Исследование механизмов и закономерностей биологического и нейрокогнитивного развития человека на принципах междисциплинарного взаимодействия и системной биологии». Участники круглого стола уделят особое внимание реализации совместного стратегического проекта развития ОГУ им. И.С. Тургенева и НКМЦ им. З.И. Круглой − Университетской клинике «Трансляционной медицины».

Также Германа Клименко познакомят с работой Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи им. З.И. Круглой.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31773

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