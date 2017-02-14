Орловское МУП «ПАТП-1» возглавил Андрей Митин

Сегодня, 14 февраля, на рабочем совещания глава администрации города Андрей Усиков представил двух новых руководителей — начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла Бориса Шарикова и начальника МУП «ПАТП-1» Андрея Митина.



Борис Борисович Шариков родился в 1968 году в Орле. В 1992 году окончил Орловский государственный педагогический институт (факультет иностранных языков).

Работал корреспондентом в телекомпании «Ва-Банк», затем в отделе по связям с общественностью в Фонде поддержки аграрной реформы «АгроМИР», вел авторскую программу «Вестник АгроМИРа» на областном радио.



В 2002 году защитил диплом о профессиональной переподготовке Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» по государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (специальность «Менеджмент»).



Борис Шариков возглавлял ООО «Информационное агентство «Вечерний Орел». Участвовал в организации и выпуске многотиражных изданий в предприятиях и организациях областного центра, в частности: «Дормаш», «ОСПАЗ», «Автосельмаш», АККОР и др. С 2004 по 2011 годы — финансовый директор ОАО «Редакция «Просторы России».



До момента назначения в отдел по взаимодействию со СМИ городской администрации занимал должность заместителя редактора «Орловской городской газеты» (издатель МАУ «Информагентство г. Орла»).

Андрей Николаевич Митин родился в Орле в 1967 году. В 1991 году окончил Днепропетровский техникум автоматики и телемеханики по специальности «механик АСУ». В 2011 году — Орловскую региональную академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «менеджер государственного и муниципального управления».

Трудился на технических должностях на Орловском заводе УВМ, в Орловской узловой автобазе Московской железной дороги, в ПМК Треста «Спецмонтажстрой», МУ-ПКП «Машиностроитель». С 1992 по 2000 год — генеральный директор ООО «Вландр», в 2000-2011 — ООО «МАН».

В 2011 году избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов, где работал сначала заместителем председателя комитета по строительству и административно-территориальному устройству, а затем — заместителем председателя комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку.

С сентябре 2016 снова избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов, является заместителем председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Женат, воспитывает троих детей.