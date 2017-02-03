Орловский легкоатлетический манеж готовится к открытию после реконструкции

В настоящее время объект практически полностью готов к сдаче. В ближайшее время будут завершены работы по благоустройству территории, закончен косметический ремонт.

Второй семестр студенты Училища олимпийского резерва начали в новых аудиториях, оснащенных современным оборудованием. Новое оснащение после реконструкции получили и кабинеты Центра ЛФК и спортивной медицины. Так, в Училище олимпийского резерва приобретены аппарат для диагностики деятельности вестибулярного аппарата, головного мозга, нарушений осанки, аппарат ультразвукового исследования экспертного класса для диагностики всех функциональных систем организма, а также аппарат, позволяющий проверить психоэмоциональную устойчивость спортсменов.

Еще одно важное приобретение − новое современное легкоатлетическое ядро стадиона, отвечающее всем международным требованиям.