Орловский государственный институт культуры отметил 45-летие

Сегодня в концертном зале ОГИК собрались преподаватели, студенты и выпускники института, почетные гости.

Поздравили коллектив одного из ведущих российских вузов в сфере культуры со знаковой датой первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, глава администрации г. Орла Андрей Усиков.

Коллег тепло поприветствовал ректор Орловского государственного института культуры Николай Паршиков, он выразил глубокую признательность ветеранам профессии.

За 45 лет из стен вуза вышло более 20 тыс. выпускников. Среди них заслуженные артисты РФ, выдающиеся педагоги, звезды современного искусства, члены прославленных творческих объединений.

Сегодня более 1 тыс. студентов из большинства регионов России, стран ближнего зарубежья обучаются в институте по 26 направлениям и специальностям.

«На Орловщине создается единое художественно-образовательное пространство. ОГИК стоит в авангарде этой деятельности. Из наших стен должны выходить не только профессионалы своего дела, но и граждане своей страны», — заверил Николай Паршиков.

От имени Губернатора Вадима Потомского Александр Бударин пожелал сотрудникам вуза крепкого здоровья, успехов, творческого долголетия и процветания.

«В славной истории института запечатлены серьезные успехи и свершения. Орловщина — сокровищница русской культуры. Здесь проводится большая работа по сохранению исторических и духовных ценностей, в которой вуз принимает непосредственное участие», — отметил Александр Бударин, назвав главным достоянием института его профессорско-преподавательский состав.

Преподаватели и руководство вуза были награждены почетными грамотами Губернатора и Орловского областного Совета народных депутатов.

Завершил мероприятие большой праздничный концерт.