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Орловский горсовет единогласно принял отставку Андрея Усикова

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22.06.2017

Сегодня, 22 июня, на внеочередной сессии Орловского горсовета 26 депутатов единогласно приняли отставку главы городской администрации Андрея Усикова.

Напомним, что Усиков подал прошение об отставке вчера, 21 июня. По информации газеты «Коммерсант», он может быть назначен на пост заместителя председателя правительства области по социальной политике.

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