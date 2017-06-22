Орловский горсовет единогласно принял отставку Андрея Усикова
22.06.2017
Сегодня, 22 июня, на внеочередной сессии Орловского горсовета 26 депутатов единогласно приняли отставку главы городской администрации Андрея Усикова.
Напомним, что Усиков подал прошение об отставке вчера, 21 июня. По информации газеты «Коммерсант», он может быть назначен на пост заместителя председателя правительства области по социальной политике.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40148
Другие новости раздела
22.06.2017
Потомский передал выделенные Минобороны 25 квартир Орлу и Мценску для расселения из аварийного жилья
$ USD60.1482(+0.15)23.06
€ EUR67.1495(+0.35)23.06
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: