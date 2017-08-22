Орловские предприятия задолжали за тепло и свет 750 млн. руб.

Просроченная задолженность предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями за топливно-энергетические ресурсы на 1 августа 2017 года составила 750 млн рублей, в том числе: за газ — 297 млн рублей, за тепловую энергию — 300 млн рублей, за электроэнергию — 253 млн рублей. Данная задолженность ниже аналогичного периода прошлого года на 198 млн рублей или на 21%. Об этом в ходе заседания правительства Орловской области сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

Сейчас задолженность за газ имеют 1680 многодетных семей. Общая сумма их задолженности — 4,7 млн рублей. Задолженность 176 многодетных семей за электричество составляет 3,2 млн рублей.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил главам районов тщательно разобраться с каждым случаем задолженности и найти пути выхода из создавшейся ситуации.

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