Орловские фермеры получили 78,2 млн рублей субсидий из федерального бюджета

В 2017 году орловские сельхозорганизации и фермеры, занимающиеся молочным скотоводством, получили 78,2 млн рублей субсидий из федерального бюджета

Также им было предоставлено 4,15 млн рублей за реализованное или отправленное на собственную переработку молоко.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в Орловской области» данным сельхозтоваропроизводителям будет выплачено свыше 23,8 млн рублей по различным мероприятиям: строительство, реконструкция и модернизация объектов молочного скотоводства, совершенствование кормовой базы, совершенствование системы воспроизводства и др.

На содержание племенного маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности в 2017 году выплачено 23,84 млн рублей из федерального бюджета и 1,254 млн рублей из областной казны.

По данным Орелстата на 1 октября 2017 года, численность коров во всех категориях хозяйств региона составила 42 тыс. голов (105,4 % к соответствующему периоду 2016 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях — 29,4 тыс. голов (111,1 %), в личных подсобных хозяйствах — 9,4 тыс. голов молочного направления, в фермерских хозяйствах — 3,24 тыс. голов (103 %).

Молочным животноводством на Орловщине занимаются 62 сельскохозяйственные организации.