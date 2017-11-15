Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2017 Среда 14:05
сейчас в эфире
13:25
Телесериал
Отмена всех ограничений. 14-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловские фермеры получили 78,2 млн рублей субсидий из федерального бюджета

Орловские фермеры получили 78,2 млн рублей субсидий из федерального бюджета

Версия для печати

15.11.2017

В 2017 году орловские сельхозорганизации и фермеры, занимающиеся молочным скотоводством, получили 78,2 млн рублей субсидий из федерального бюджета
Также им было предоставлено 4,15 млн рублей за реализованное или отправленное на собственную переработку молоко.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в Орловской области» данным сельхозтоваропроизводителям будет выплачено свыше 23,8 млн рублей по различным мероприятиям: строительство, реконструкция и модернизация объектов молочного скотоводства, совершенствование кормовой базы, совершенствование системы воспроизводства и др.

На содержание племенного маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности в 2017 году выплачено 23,84 млн рублей из федерального бюджета и 1,254 млн рублей из областной казны.

По данным Орелстата на 1 октября 2017 года, численность коров во всех категориях хозяйств региона составила 42 тыс. голов (105,4 % к соответствующему периоду 2016 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях — 29,4 тыс. голов (111,1 %), в личных подсобных хозяйствах — 9,4 тыс. голов молочного направления, в фермерских хозяйствах — 3,24 тыс. голов (103 %).

Молочным животноводством на Орловщине занимаются 62 сельскохозяйственные организации.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43136

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2017

Госдума приняла закон о снижении налогов для использующих кассы ИП

15.11.2017

Капремонт орловского роддома близок к завершению

15.11.2017

В Орле напишут Всероссийский географический диктант

15.11.2017

С начала года орловский бизнес получил 15,7 млрд руб кредитов

14.11.2017

Апелляцию на ЕГЭ можно будет подать через Skype

$ USD60.249(+0.63)16.11
€ EUR71.1721(+1.49)16.11

Наш опрос

Что для вас имеет значение при выборе АЗС:
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online