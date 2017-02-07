Орловская жилинспекция выявит возможность отбора воды на общедомовые нужды в жилых домах

В случае поступления обращений от жителей многоквартирных домов, Управление государственной жилищной инспекции Орловской области будет проводить обследования МКД на оснащенность в местах общего пользования (подъезды, технические этажи и подвальные помещения) водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также проверит наличие у управляющих организаций схем внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и др.

При определении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома, в том числе: оснащенность в местах общего пользования водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также количество и типы потребляющих электроэнергию оборудования и устройств.

Требования к содержанию общего имущества собственников помещений установлены постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», в соответствии с которым управляющие организации обязаны выполнять работы по обеспечению надлежащего содержания многоквартирных жилых домов.

Таким образом, если в многоквартирном доме отсутствует возможность потребления холодной и (или) горячей воды при содержании общего имущества, то взимание платы управляющими организациям за данный вид услуг является не правомерным.