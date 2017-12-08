Орловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом развития интернет-инициатив

Соглашение подписано 8 декабря в областной администрации в рамках исполнения инициативы врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Документ подписали руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова и заместитель директора по образовательным проектам Фонда развития интернет-инициатив Вадим Малыч.

Андрей Клычков ранее заявлял, что интеллектуальный и образовательный потенциал Орловской области позволяют региону при планировании развития сделать ставку на проекты, связанные с развитием сферы образования и IT-технологий.

«В Орловской области действует интернет-кластер, мы можем развивать предприятия, работающие в сфере IT-технологий, — отмечал он. — Это соответствует инициативам Президента России по выстраиванию „цифровой экономики“. Образовательные проекты Фонда станут еще одним шагом, приближающим нас к реализации этой задачи».

Целью соглашения является создание условий для внедрения проектных подходов в работу образовательных учреждений области, а также для развития метапредметных навыков у учащихся, преподавателей и административных работников. Отметим, что метапредметные навыки — это навыки, которые дают возможность обобщения полученных знаний для применения в любой области жизнедеятельности, формируют умение решать задачи на стыке наук.

Помимо этого, областное Правительство намерено объявить конкурс среди педагогических работников, чтобы дать всем желающим возможность участия в первом этапе внедрения программ Фонда в образовательных учреждениях области, а также возможность личного профессионального роста.

В свою очередь Фонд развития интернет-инициатив будет оказывать методическую и образовательную поддержку Правительству области во внедрении различных образовательных форматов Фонда в школах, вузах, центрах дополнительного образования области.

Также утвержден план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию применения проектных подходов и обучения метапредметным навыкам в образовательных учреждениях области. Он предусматривает проведение регионального конкурса педагогических сотрудников, наиболее мотивированных к внедрению новых подходов в образовательной деятельности, и последующие их обучение по методикам Фонда. При этом предметная область педагога не имеет значения, важно его желание внедрить проектную деятельность в процесс обучения. Конкурс пройдет в начале 2018 года.