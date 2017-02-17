Орловская область стала лауреатом II Всероссийского конкурса «Область добра-2016»
17.02.2017
Церемония награждения состоялась сегодня, 17 февраля, в Москве в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
В ней приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, а также главы регионов-участников конкурса, представители православной и культурной общественности.
Конкурс проводится Фондом святителя Василия Великого при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Русской православной церкви. Его цель — выявить лучшие социальные, культурные, образовательные и просветительские инициативы региональных органов власти и способствовать их тиражированию во всех регионах России.
«Общая задача государства и Русской православной церкви − развивать социальную сферу и традиционные ценности, чтобы превратить Россию в материк добра, − отметила Валентина Матвиенко, чествуя победителей конкурса. Она также подчеркнула, что Совет Федерации последовательно выступает за динамичное развитие конструктивных отношений между государством и Русской православной церковью.
К участию в конкурсе допущены инициативы, реализуемые в субъектах РФ с участием или при поддержке органов государственной власти региона.
Для участия в конкурсе «Область добра-2016 » было подано 156 заявок от 60 регионов России. Победители определены по нескольким номинациям.
Орловская область стала лауреатом в номинации «Поддержка и развитие культуры и искусства». Награду наш регион получил за развитие инфраструктуры книги и чтения, поддержание литературных традиций области. В частности, высокая оценка дана разработке и реализации системы мероприятий, направленных на поддержку профессиональных литераторов, издательской деятельности и каналов распространения книги и чтения на Орловщине. Речь идет о поддержке книгоиздания, обеспечении доступности лучших образцов местного книгоиздания, стипендиальных выплатах профессиональным писателям, регулярном проведении конкурсов среди писателей, издателей и авторов, а также библиотечных работников.
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