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Орловская область присоединится к всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»

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28.08.2017

Со 2 по 30 сентября 2017 года по всей России пройдет экологический субботник «Зеленая Россия». Правительство Орловской области поддержало инициативу Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» о проведении субботника в регионе. Акция включена в План основных мероприятий «Года Экологии».

Участники общественного движения «Зеленая Россия» приглашают россиян провести генеральную уборку в своём городе, поселке, во дворе своего дома, на предприятии, в школе.

Цель экологической акции — объединить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, пробудить в подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе и провести урок патриотического воспитания.

Организаторы акции проведут конкурсы и розыгрыши призов и подарков для самых активных участников.

Ознакомиться с положениями и правилами проведения конкурсов, а также прислать заявки на участие и конкурсные работы можно на сайте www.genyborka.ru в разделе «Конкурсы».

Награждение победителей пройдет в декабре 2017 года во время вручения Ежегодной национальной премии «Экологический Оскар».

Отметим, что в июне полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов назвал Орловскую область одной из наиболее экологически благополучных в регионе. Об этом он заявил на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. Главная тема встречи: «Реализация приоритетного направления „Экология“ в субъектах России».

Ссылки по теме:

Специальный репортаж. Год экологии. Лидеры ЦФО

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