Орловская область присоединится к проекту «Большая книга – встречи в провинции»

1-3 октября 2017 года в Орловской области пройдут встречи с лауреатами и финалистами Национальной литературной премии «Большая книга».

«Большая книга — встречи в провинции» — совместный проект Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческого фонда поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека».

Проект побывал в 33 регионах Российской Федерации. В 2017 году проект принимают Орловская, Владимирская, Тульская области и Приморский край.

Партнер проекта «Большая книга — встречи в провинции» в Орловской области — Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина.

В гости к читателям города Орла и Орловской области приедут: член жюри Национальной литературной премии «Большая книга» Елена Шубина, филолог, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» Игорь Вирабов, писатель, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» и премии «Ясная Поляна» Евгений Чижов.

С писателями будут общаться преподаватели и студенты ОГУ им.И.С.Тургенева, Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

Открытые встречи с читателями запланированы в Орловской библиотеке им. И. А. Бунина, Мценской межпоселенческой районной библиотеке им. И. С. Тургенева, Мценской городской библиотеке им. И. А. Новикова, Болховской библиотеке им. А. Н. Апухтина.

Гости посетят Государственный мемориальный и природный музей И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново».

В дни реализации проекта в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина будет представлена экспозиция книг лауреатов и финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» разных лет.

2 октября в 10.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится пресс-конференция участников проекта.