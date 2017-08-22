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Орловскую область профинансируют из резервного фонда Президента РФ

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21.08.2017

Об этом сообщил сегодня на заседании регионального Правительства Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Он отметил, что решение о выделении дополнительного федерального финансирования было принято в связи с тем, что Орловская область — один из тех субъектов, которые оперативно и грамотно подготовили документацию на получение дополнительной господдержки для ремонта социальных объектов в регионе. Речь идет о документации на строительство пристройки к Ливенской гимназии.

Глава региона поручил заместителю Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрею Усикову проконтролировать решение вопроса с получением дополнительных финансовых средств из резервного фонда Президента РФ: «Возьмите этот вопрос на жесткий контроль. Речь идет о значительной сумме господдержки, поэтому необходимо оперативно подготовить список социальных объектов, требующих дополнительного финансирования».

Андрей Усиков доложил, что по поручению Губернатора Орловской области в федеральный центр уже отправлены документы на ремонт 5 больниц региона.

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