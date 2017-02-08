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  3. Орловская область на 90% выполнила программу переселения из аварийного жилья

Орловская область на 90% выполнила программу переселения из аварийного жилья

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08.02.2017

Орловская область входит в десятку регионов, выполнивших на 90% программу переселения из аварийного жилья

Об этом сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

В число регионов, в которых расселили более 90% аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, входят Рязанская, Тюменская, Орловская, Тамбовская, Магаданская и Ростовская области, Ханты-Мансийский АО, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан и Хабаровский край.

До завершения программы расселения аварийного жилья осталось меньше года. За это время в стране предстоит расселить еще порядка 208,3 тыс. человек, проживающих в 3,26 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

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