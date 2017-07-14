Орловская митрополия наградила главу администрации Мценска медалью святого Кукши
14.07.2017
Орловская митрополия наградила главу администрации Мценска Андрея Беляева медалью святого Кукши. Как сообщается в официальных источниках, награда вручена за «усердный труд во славу Святой Церкви».
Церемония состоялась в Петропавловском храме Мценска по завершению литургии, проведённой лично митрополитом Антонием.
Также медалями святого Кукши были отмечены трое орловских православных священников.
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