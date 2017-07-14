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  3. Орловская митрополия наградила главу администрации Мценска медалью святого Кукши

Орловская митрополия наградила главу администрации Мценска медалью святого Кукши

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14.07.2017

Орловская митрополия наградила главу администрации Мценска Андрея Беляева медалью святого Кукши. Как сообщается в официальных источниках, награда вручена за «усердный труд во славу Святой Церкви».

Церемония состоялась в Петропавловском храме Мценска по завершению литургии, проведённой лично митрополитом Антонием.

Также медалями святого Кукши были отмечены трое орловских православных священников.

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