Орловская митрополия наградила главу администрации Мценска медалью святого Кукши

Орловская митрополия наградила главу администрации Мценска Андрея Беляева медалью святого Кукши. Как сообщается в официальных источниках, награда вручена за «усердный труд во славу Святой Церкви».

Церемония состоялась в Петропавловском храме Мценска по завершению литургии, проведённой лично митрополитом Антонием.

Также медалями святого Кукши были отмечены трое орловских православных священников.