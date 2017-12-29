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Орловец претендует на звание «Лидера России»

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29.12.2017

Орловец претендует на звание «Лидера России».
Представитель нашей области приглашен на один из двух полуфиналов Всероссийского конкурса «Лидеры России» для регионов ЦФО. В настоящий момент его имя неизвестно, так как предыдущий этап дистанционного тестирования был анонимным.
Мероприятия полуфиналов будут проходить с 10 по 15 января 2018 года в Московской области. В них примут участие около 600 управленцев из разных регионов ЦФО. Ожидается, что торжественную церемонию открытия посетит полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев. Также приглашены наставники конкурса «Лидеры России»: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.
На соревнованиях выступят представители органов власти и бизнес-сообщества. Пройдут дискуссионные панели, оценочные мероприятия, мастер-классы.
Победители двух полуфиналов по ЦФО станут известны в конце января 2018 года. В финал конкурса выйдут 60 представителей ЦФО с наилучшими результатами.
В завершающем этапе конкурса примут участие 300 лучших управленцев со всей России.
Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей.
У победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих управленцев страны.
Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей».

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