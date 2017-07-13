Орловчанка Юлия Бравикова отличилась на этапе мирового кубка по художественной гимнастике в Берлине
13.07.2017
Орловчанка Юлия Бравикова отличилась на этапе мирового кубка по художественной гимнастике. Состязания проходили в Берлине.
Юлия завоевала золотую медаль в упражнении с булавами, а также серебряную медаль в многоборье в упражнении с лентой.
Это уже далеко не первая яркая победа нашей выдающейся землячки.
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