Орёл досрочно расселит признанные аварийными до 2012 года дома

По информации начальника отдела капитального ремонта и переселения управления городского хозяйства и транспорта Галины Итальянцевой, всех жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, планируется переселить в новые квартиры в первом квартале 2017 года. Всего таких домов 115 — это 877 жилых помещений.



Переселение горожан из этих домов стало возможным благодаря региональным программам, которые реализуются с 2011 года. Последняя утверждена постановлением Правительства Орловской области в 2013 году, она реализуется двухгодичными этапами: 2013 — 2014, 2014 — 2015, 2015 — 2016, 2016 — 2017 годы при финансировании из Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов. В настоящий момент этапы 2013, 2014, 2015 годов выполнены. Как пояснила Галина Васильевна, из последнего этапа данной региональной программы (2016 — 2017 годов) муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для расселения 13 аварийных домов заключены с ПАО «Орелстрой» на сумму 151,6 млн. руб. Их жители получат новые квартиры в микрорайонах «Болховский» и «Зареченский». В настоящее время по части приобретенных жилых помещений ведутся финансовые расчеты с застройщиком, еще 15 квартир приобретены в строящихся домах № 8 и № 10 по улице Зеленина — они будут сданы в эксплуатацию в первом квартале следующего года.



Также она отметила, что практически завершено переселение из жилых помещений, входящих в указанную региональную программу, за счет внебюджетных средств. Это дома №№ 3, 5, 7 по ул. Ватная, № 73/8 по ул. Спивака, № 2 по ул. Федотовой, № 44 и № 46 по ул. Карачевская, № 14 по ул. 2-я Посадская. Они расселяются по договорам развития застроенных территорий ЗАО «Корпорация «ГРИНН» и ЗАО «Зенит».

Еще 138 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2012 года. Из них 7 снесены застройщиком ЗАО «Корпорация ГРИНН» и еще один дом (№ 71г по ул. 1-й Пушкарной) при ликвидации последствий взрыва пиротехнических изделий. Таким образом, предстоит расселить еще 130 домов — 1560 жилых помещений. По информации Галины Итальянцевой, на их расселение необходимо ориентировочно до 2,5 млрд. руб, но выполнить данные мероприятия за счет только городского бюджета невозможно.

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