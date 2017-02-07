Орел вошел в пятерку самых популярных городов воинской славы России
07.02.2017
Об этом 7 февраля на рабочем совещании в мэрии сообщил глава администрации города Орла Андрей Усиков.
Орел занимает четвертое место среди городов воинской славы по популярности у туристов.
Самые популярные у туристов города воинской славы России выявил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. В топ-10 вошли Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.
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