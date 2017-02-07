Орел вошел в пятерку самых популярных городов воинской славы России

Об этом 7 февраля на рабочем совещании в мэрии сообщил глава администрации города Орла Андрей Усиков.

Орел занимает четвертое место среди городов воинской славы по популярности у туристов.

Самые популярные у туристов города воинской славы России выявил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. В топ-10 вошли Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.