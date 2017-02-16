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ООО «Промметиз-Русь» более чем в 1,5 раза увеличит производство стальной проволоки

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16.02.2017

Это станет возможным благодаря вводу в эксплуатацию нового цеха, построенного в 2016 гг. Таким образом, предприятие будет способно ежемесячно перерабатывать более 2500 тонн сырья.

В настоящее время ООО «Промметиз Русь» производит около 1500 тонн стальной проволоки в месяц.

Установка современного технического оборудования уже сегодня позволила расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

В ассортименте завода — пружинная проволока — основной компонент пружинных блоков в мебельной промышленности; канатная проволока, широко применяемая в строительстве, при производстве грузоподъемных механизмов.

Также орловское предприятие поставляет проволоку «мюзле» — применяется для закрепления пробок на бутылках с игристыми винами и проволоку для изготовления габионов (укрепляющих конструкций для защиты берегов водоемов от размывания).

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