Область готова работать по новой системе обращения с отходами

б этом сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании в обладминистрации рассказал заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

Напомним, что федеральным законодательством закладывается основа новой системы государственного регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионах новая система будет запущена 1 января 2019 года. Орловская область еще в 2015 году определила основные направления совершенствования региональной системы обращения с отходами (разработана и принята региональная Концепция по обращению с отходами производства и потребления на период до 2020 года).

К настоящему времени в регионе разработана, согласована территориальным органом, а также Центральным аппаратом Росприроднадзора, и утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Проводится работа по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с новыми требованиями законодательства, дорабатывается проект региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО.

Территориальной схемой обращения с отходами установлены целевые показатели, которые направлены на повышение доли обезвреженных и утилизированных отходов всех классов опасности в среднем до 75% и снижение доли отходов, направляемых на хранение и захоронение, в среднем до 25% к 2026 году. Достижение указанных значений целевых показателей будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию, а также реконструкции, модернизации объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов.

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