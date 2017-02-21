Объем банковских вкладов жителей Орловской области достиг 71 млрд. руб.

Как сообщает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по ФЦО, за 2016 год объем вкладов населения в банковских учреждениях региона увеличился на 8 млрд рублей.

Вместе с тем за 2016 год орловцам было выдано 28,6 млрд рублей кредитов, что на 29,8% больше, чем за 2015 год.

На 1 января 2017 года накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе составлял 42,5 млрд рублей.

Рост демонстрировал рынок ипотечных жилищных кредитов. Орловцам на покупку жилья было предоставлено 6,6 млрд рублей, что на 29,3% больше показателя 2015 года.

Количество заключенных договоров ипотечного жилищного кредитования выросло на 1011 единиц — до 4909.

С начала года средневзвешенные ставки по ипотеке понизились с 13,2% до 12,3% годовых.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в Орловской области составил 1,3 млн рублей.