Объем банковских вкладов жителей Орловской области достиг 71 млрд. руб.
21.02.2017
Как сообщает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по ФЦО, за 2016 год объем вкладов населения в банковских учреждениях региона увеличился на 8 млрд рублей.
Вместе с тем за 2016 год орловцам было выдано 28,6 млрд рублей кредитов, что на 29,8% больше, чем за 2015 год.
На 1 января 2017 года накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе составлял 42,5 млрд рублей.
Рост демонстрировал рынок ипотечных жилищных кредитов. Орловцам на покупку жилья было предоставлено 6,6 млрд рублей, что на 29,3% больше показателя 2015 года.
Количество заключенных договоров ипотечного жилищного кредитования выросло на 1011 единиц — до 4909.
С начала года средневзвешенные ставки по ипотеке понизились с 13,2% до 12,3% годовых.
Средний размер ипотечного жилищного кредита в Орловской области составил 1,3 млн рублей.
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