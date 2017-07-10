Новый полигон ТБО введут в эксплуатацию до конца этого года
10.07.2017
Новый полигон ТБО, расположенный рядом с областным центром, введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом стало известно на сегодняшнем аппаратном заседании регионального правительства.
Новость сообщил заместитель председателя Анатолий Мишанов.
Полигон строит компания «Экополис». Причём — без участия бюджетных средств.
После ввода объекта старый полигон ТБО под Орлом, который эксплуатируется с 1973-го года, будет закрыт.
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