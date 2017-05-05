Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.05.2017 Пятница 12:31
сейчас в эфире
12:25
Передача
Программа дня|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 года

Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 года

Версия для печати

05.05.2017

Новую модель ЕГЭ по литературе планируется ввести с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России, решивших принять в ней участие. В мае апробация будет завершена и специалисты ФИПИ подведут ее итоги. При положительных результатах предполагается, что перспективная модель ЕГЭ по литературе будет введена в 2018 году», — отметили в Рособрнадзоре.

Изменения, внесенные в модель ЕГЭ по литературе, призваны улучшить ее содержательные и структурные параметры, пишет ТАСС. Из нее исключены задания с кратким ответом, таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также увеличено число заданий по выбору ученика, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы критерии оценивания развернутых ответов и инструкции.

Решение о создании перспективной модели ЕГЭ по литературе было принято в 2015 году, напомнили в Рособрнадзоре. В 2016 году такая модель была разработана, в апреле-мае того же года апробирована в 13 субъектах РФ. Ее в целом поддержали 94% учителей, участвовавших в тестировании, заключили в пресс-службе.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36274

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.05.2017

Вадим Потомский вручил труженикам региона государственные награды

05.05.2017

Динамика реальных доходов орловчан опережает средние показатели по РФ и ЦФО

05.05.2017

Вадим Потомский прокомментировал заседание Госсовета в Кремле

04.05.2017

В Орле состоялось выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ

04.05.2017

В этом году в Орле отремонтируют 77 дворовых территорий

$ USD57.5714(+0.48)05.05
€ EUR62.7298(+0.41)05.05

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online