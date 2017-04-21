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На всероссийском форуме старшеклассников Орел представит ученик школы №31

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21.04.2017

26 и 27 апреля в Курске состоится II патриотический форум старшеклассников Союза городов воинской славы «Наследники Воинской славы».

Орел будет представлять ученик 10 класса школы № 31 Дмитрий Лужной. Его кандидатура была выбрана неслучайно. Дмитрий является пятикратным победителем городских и областных финалов военно-спортивной игры «Зарница», командиром отряда юнармейцев школы «Юный моряк», председателем школьного отделения Российского движения школьников и участником Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Сопровождать его будет замдиректора школы по воспитательной работе Елена Мелихова.

На форуме школьникам предстоит рассказать о том, как идет патриотическая работа в их городе, принять участие в патриотическом квесте, церемонии возложения цветов на Мемориале памяти у Вечного огня, телемосте с дирекцией Союза городов воинской славы. Также запланированы экскурсии, концерты и многое другое.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/35420

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