На ремонт ремонт Орловского базового медицинского колледжа выделено более 1 млн. руб.
21.02.2017
Финансирование капремонта утверждено распоряжением Правительства Орловской области от 17 февраля 2017 г. № 54-р.
Сумма бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт Орловского базового медицинского колледжа, составит 1 млн 150 тыс. рублей.
Департаменту финансов Орловской области поручено выделить денежные средства Департаменту образования Орловской области.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергея Ступина.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31758
Другие новости раздела
21.02.2017
Вадим Потомский посетит с визитом Иран
$ USD58.0967(+0.46)21.02
€ EUR61.6987(+0.25)21.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: