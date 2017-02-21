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  3. На ремонт ремонт Орловского базового медицинского колледжа выделено более 1 млн. руб.

На ремонт ремонт Орловского базового медицинского колледжа выделено более 1 млн. руб.

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21.02.2017

Финансирование капремонта утверждено распоряжением Правительства Орловской области от 17 февраля 2017 г. № 54-р.

Сумма бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт Орловского базового медицинского колледжа, составит 1 млн 150 тыс. рублей.

Департаменту финансов Орловской области поручено выделить денежные средства Департаменту образования Орловской области.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергея Ступина.

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