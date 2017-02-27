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На отдельных территориях Орловской области введен карантин по АЧС

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27.02.2017

Подписан соответствующий указ Губернатора Орловской области.

Согласно документу первой угрожаемой зоной определены территории села Знаменское, деревень Мелыни и Хапова, поселка Полянки Высокинского сельского поселения и деревни Самохин Луг Черемошенского, сельского поселения Мценского района. Кроме того, в первую угрожаемую зону вошли села Глубки, Городилово, Жашково, поселок Прилепский Глубковского сельского поселения Новосильского района. Эти населенные пункты непосредственно прилегают к эпизоотическому очагу в радиусе 5 километров от границ эпизоотического очага.

Высокинское, Черемошенское сельские поселения Мценского района, а также Глубковское сельское поселения Новосильского района, за исключением названных выше населенных пунктов, определены второй угрожаемой зоной.

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