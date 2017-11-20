На Орловщине внедрят типовые проектные решения по капремонту

С 2018 года в Орловской области планируется внедрить типовые проектные решения по капитальному ремонту многоквартирных домов

Об этом сообщил врио Губернатору Андрею Клычкову на аппаратном совещании областной администрации руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Типовые проектные решения на основные серии многоквартирных жилых домов и их конструктивные элементы позволят применить унифицированный подход к требованиям о проводимых при капитальном ремонте работах и применяемых материалах.

Как пояснил Денис Блохин, типовые проектные решения в первую очередь коснутся типовых узлов, выполнению кровельных работ, фасадов домов, а также решения в части применяемых материалов и технологий.

Андрей Клычков поручил проконтролировать решение указанного вопроса первому заместителю Председателя Правительства Орловской области Анатолию Мишанову.