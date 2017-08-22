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  3. На Орловщине обмолочено 72% озимых культур

На Орловщине обмолочено 72% озимых культур

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21.08.2017

Урожай зерновых в Орловской области приближается к 2 млн тонн. Об этом сегодня на заседании регионального правительства сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.
Напомним, что в конце июля, давая старт уборочной кампании, губернатор Орловской области Вадим Потомский поставил перед аграриями цель собрать 3,137 млн. тонн зерна.
По словам Бутусова, ряд сельхозпредприятий начал уборку гречихи и сахарной свеклы, урожайность которой составляет около 300 ц/га.

В настоящее время на полях работает достаточное количество техники, в том числе около 150 комбайнов, привлеченных их других регионов.

Бутусов также отметил, что областью выполняются установленные показатели по заготовке кормов. Из 445 животноводческих помещений к зимнему стойловому периоду подготовлено 326.

Добавим, что по валовому сбору зерна в 2016 году Орловская область заняла пятое место в ЦФО и семнадцатое в Российской Федерации. Всего в закрома региона было засыпано около 3,1 млн тонн зерна.

Ссылки по теме:

В Орловской области собран миллион тонн зерна нового урожая

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