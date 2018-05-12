На муниципальное благоустройство Орловской области будет направлено свыше 539 млн руб.

Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании, которое провел врио Губернатора области Андрей Клычков.

О ходе исполнения региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории области» главе региона доложил руководитель областного Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.

Из федерального бюджета бюджету Орловской области в 2018 году выделено субсидий на сумму 158,1 млн рублей на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и наиболее посещаемых общественных территорий.

В частности, было отмечено, что всего в этом году предполагается обустроить 168 дворовых территорий. Благоустройству подлежит также 18 общественных территорий и парк в городе Мценске.

В настоящее время заключены контракты на выполнение работ по благоустройству 55 дворовых и 2 общественных территорий. 89 дворовых и 8 общественных территорий находятся в стадии торгов, внесены изменения в график закупок по 10 дворовым и 5 общественным территориям. По 14 дворовым (из них 6 в Орле) и 4 общественным территориям готовится конкурсная документация.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Андрей Клычков подчеркнул, что все работы в рамках реализации программы благоустройства должны проводится под пристальным вниманием ответственных лиц. Кроме того, особую роль в работе по контролю глава региона отвел представителям общественности и депутатам.