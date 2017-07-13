На «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» потратят 132 миллиона рублей

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» достигнет 132 млн рублей.

Вклад федерального бюджета составит 122,6 млн рублей, регионального — 7,8 млн рублей, муниципального — 1,3 млн рублей.

Не менее 2/3 объема указанных средств будет направлено на благоустройство дворовых территорий.

С учетом поступивших в администрацию города предложений граждан и организаций в программу включены 77 дворовых территорий и 3 муниципальные территории общего пользования: парк «Ботаника», Бульвар Победы, Детский парк.

В настоящее время по итогам общественного обсуждения утверждены дизайн-проекты благоустройства данных объектов.

МКУ «УКХ г. Орла» изготовлена соответствующая проектно-сметная документация, уточнена окончательная стоимость работ, которые должны быть завершены до 31 декабря 2017 года.

Завершен конкурс для определения претендентов на осуществление благоустройства дворовых и общественных территорий. С подрядными организациями заключены контракты.

Подробная информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» размещается на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда», в системе «ГИС ЖКХ».