На борту разбившегося Ту-154 находились трое выпускников ОГИИК
25.12.2016
На борту самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего сегодня крушение после вылета из Сочи, находились трое выпускников Орловского государственного института искусств и культуры, участников ансамбля им. Александрова.
Сулейманов Борис Рашидович — 2009-го года выпуска;
Литвяков Дмитрий Николаевич — 2009-го года выпуска;
Узловский Аркадий Аркадиевич — 2016-го года выпуска.
На фото — Борис Сулейманов и Дмитрий Литвяков.
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Самолет Минобороны с журналистами федеральных каналов и ансамблем им. Александрова на борту потерпел крушение
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