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  3. На борту разбившегося Ту-154 находились трое выпускников ОГИИК

На борту разбившегося Ту-154 находились трое выпускников ОГИИК

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25.12.2016

На борту самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего сегодня крушение после вылета из Сочи, находились трое выпускников Орловского государственного института искусств и культуры, участников ансамбля им. Александрова.

Сулейманов Борис Рашидович — 2009-го года выпуска;

Литвяков Дмитрий Николаевич — 2009-го года выпуска;

Узловский Аркадий Аркадиевич — 2016-го года выпуска.

На фото — Борис Сулейманов и Дмитрий Литвяков.

Ссылки по теме:

Самолет Минобороны с журналистами федеральных каналов и ансамблем им. Александрова на борту потерпел крушение

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