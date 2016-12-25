На борту разбившегося Ту-154 находились трое выпускников ОГИИК

На борту самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего сегодня крушение после вылета из Сочи, находились трое выпускников Орловского государственного института искусств и культуры, участников ансамбля им. Александрова.

Сулейманов Борис Рашидович — 2009-го года выпуска;

Литвяков Дмитрий Николаевич — 2009-го года выпуска;

Узловский Аркадий Аркадиевич — 2016-го года выпуска.

На фото — Борис Сулейманов и Дмитрий Литвяков.

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